حزب ”المصريين“: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

ثمن المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب ”المصريين“، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي احتوت بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السلع، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتحمل مسؤوليتها كاملة تجاه الوطن والمواطنين وتسعى جاهدة بكل قوة إلى حل مشكلات الشارع المصري كافة من دون تقصير في عجلة البناء والتعمير.

وقال ”السيد“ خلال بيان اليوم الاثنين، إن اتفاق مدبولي مع المصنعين والتجار للإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بـ15 و20 ‎%‎ ليصل التخفيض إلى 30 ‎%‎ بعد العيد تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي يعكس مدى ترابط القيادة السياسية بالشارع المصري، ويعكس الحرص الدؤوب على الاستماع لصوت المواطنين، بالإضافة إلى أنه استكمالًا للجهود المبذولة من قبل الدولة في ملف الرعاية والحماية الاجتماعية.

وأضاف مساعد رئيس حزب ”المصريين“ أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لدعم الفئات البسيطة وتوفير السلع الأساسية بأسعار مُخفضة في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية التي انعكست على اقتصاديات عديد الدول، واتضح ذلك من خلال منافذ ثابتة أو متحركة ومبادرات أهلًا رمضان وكلنا واحد وغيرها الكثير، والمجتمع المدني عليه دور كبير في الاتساق مع هذه الجهود لتكتمل المنظومة ويشعر المواطن بنتائج هذه الخطوات.

وأوضح أن هناك عدد من الإجراءات اتخذتها الحكومة خلال الآونة الأخيرة ساهمت في إعادة الثقة في الاقتصاد المصري وها هو يستعيد عافيته تدريجيًا، لافتًا إلى أن الجهود المبذولة من قبل مؤسسات الدولة لاستعادة التعافي والاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم بدأت تؤتي ثمارها خلال الأيام القليلة الماضية.

واختتم: إعلان الحكومة توافر السلع وبدء انخفاض الأسعار خلال الفترة الأخيرة، واستمرار الانخفاض بنسبة أكبر خلال الفترة المقبلة بعد اتفاق الحكومة مع المصنعين والتجار بمثابة رسالة طمأنة للمواطنين لتخفيف حدة القلق من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وهو ما يترتب عليه أيضًا تحسين مستوى معيشة المواطنين.