ألمانيا تؤكد أهمية دور مصر في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

في إطار الجهود الدولية المبذولة لوقف الحرب في غزة وتعزيز توزيع المساعدات الإنسانية، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وألمانيا.

وأكدت بيربوك أهمية الدور المحوري الذي تلعبه مصر في حل الصراع الفلسطيني، مشيرة إلى دورها الرئيسي في مكافحة الجوع في قطاع غزة.

وأشارت الوزيرة الألمانية إلى أن الغالبية العظمى من المواد الغذائية التي تصل إلى غزة تمر عبر معبر رفح الحدودي، بينما تظل المعابر الحدودية الإسرائيلية الأخرى مغلقة أو مفتوحة بشكل محدود، مما يعيق توزيع المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ.

وشددت بيربوك على ضرورة تعزيز الجهود الدولية المشتركة لوقف الحرب والعمل على إيجاد حلول سياسية لإنهاء الصراع، مشيرة إلى أن الاستقرار في المنطقة يتطلب تضافر الجهود لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين.

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية على أهمية بحث جميع الخيارات المتاحة لتقديم دعم إنساني إضافي لقطاع غزة، بالتعاون مع الشركاء في المنطقة. وأشارت إلى أهمية فتح الطرق البرية لتسهيل تدفق المساعدات، مع إشادتها بالدعم الكبير الذي تقدمه مصر في هذا الصدد، بما في ذلك رعاية الجرحى.

وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لتحقيق هدنة إنسانية، بهدف وقف الأعمال القتالية وتخفيف معاناة السكان المحاصرين. وأكدت على أهمية السعي المستمر لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، بهدف وقف المعاناة الإنسانية الجارية في غزة وإعادة بناء السلام والاستقرار في المنطقة.