مندوبة أمريكا في مجلس الأمن تؤكد دعم بلادها لوقف إطلاق النار وتخفيف معاناة المدنيين في غزة

أعربت ليندا توماس جرينفيلد، مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن، عن دعم بلادها لوقف إطلاق النار في غزة والتخفيف من معاناة المدنيين هناك.

جاء ذلك خلال كلمتها في جلسة مجلس الأمن التي عقدت للتصويت على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع.

وشددت جرينفيلد على أن الولايات المتحدة تسعى لتحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع من خلال الجهود الدبلوماسية المكثفة. وأضافت أن المسار الوحيد لإنهاء دائم لهذا النزاع هو إطلاق سراح الرهائن، الأمر الذي سيتيح المجال لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة لمواجهة خطر المجاعة الذي يهدد سكان غزة.

وفي ختام كلمتها، أشارت جرينفيلد إلى أن شهر رمضان المبارك يمثل فترة للسلام للمسلمين في جميع أنحاء العالم، مؤكدة على أهمية احترام هذه المناسبة الدينية والعمل على تحقيق السلام في المنطقة.