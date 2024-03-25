وكيل تعليم دمياط يشهد الحفل الفني لطلاب مدارس التربية الفكرية

شارك محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط طلاب مدرسة التربية الفكرية بفارسكور الحفل الترفيهي، بحضور محمد حمودة مدير إدارة فارسكور التعليمية وأولياء أمور الطلاب.

وتفقد اليوم محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عدة مدارس بادارتي ميت ابو غالب وفارسكور للاطمئنان علي انتظام الدراسة، والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب خلال شهر رمضان المبارك.

شملت الجولة مدارس أبو العز الإبتدائية المشتركة والفريق مدكور أبو العز للغات وميت ابو غالب الإعدادية بنين "ايمن الجميل" بإدارة ميت ابو غالب التعليمية

كما تفقد "وكيل الوزارة" مدارس جمال نصير الابتدائية شبانة الإعدادية الثانوية والشهيد بهجت الطرانيسي الابتدائية بإدارة فارسكور التعليمية.

وحضر "وكيل الوزارة" طابور الصباح وأجرى مع الطلاب حوارا للاستماع إلى آرائهم حول العملية التعليمية، والانتظام في الحضور، وممارسة الأنشطة الطلابية.

وأكد "وكيل الوزارة" على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف المراحل، مؤكدا أهمية جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية، والاهتمام بطابور الصباح، والالتزام بتحية العلم والسلام الجمهوري.

كما وجه "وكيل الوزارة" بتفعيل الأنشطة التربوية، وتخصيص فقرة يومية بالإذاعة المدرسية حول القيم الأخلاقية والتغيرات المناخية، وكيفية التعامل مع الأزمات والكوارث والمشروعات القومية؛ لتعريفهم بما تم إنجازه لتنمية روح الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب، بالإضافة إلى إثراء معلومات الطلاب من خلال البحث والاطلاع.