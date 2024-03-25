صور.. محاضرة عن أهم المناطق الأثرية في الفيوم بمدرسة عثمان بن عفان

واصلت مبادرة كنز بلادي، لنشر الوعى الأثري فعاليتها بمدارس الفيوم بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم برعاية الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم والدكتورة ريحاب عريق وكيلة المديرية ومصطفى مبارك مدير ادارة شرق التعليمية وتحت اشراف الدكتور علي البطل مدير عام آثار الفيوم وحسين عبد القادر مدير المنطقة.

قامت إدارة الوعى الأثري بقيادة نرمين عاطف مديرة إدارة الوعى الاثري"بزيارة مدرسة عثمان بن عفان "، وتم تنظيم محاضرة عن "اهم المناطق الاثرية في محافظة الفيوم ".



وتناولت مريان إسحاق مفتش اثار بإدارة الوعى الاثري عن الحديث عن معبد قصر قارون هو معبد بني في العصر اليوناني، وكان مخصصاً لعبادة الإله سوبك لفت معبد قصر قارون أنظار الأثريين المصريين ولة العديد من القصص والحكايات التى تحوم حولة ويعتبر من اكثر المناطق الاثرية التى تجذب السياح للاستمتاع بالطبيعة وبجمال المنطقة الاثرية حيث أنه منذ اكتشاف ظاهرة تعامد الشمس على معبد قصر قارون فإن المحافظة توليها اهتماماً بالغاً؛ لكونها ظاهرة فلكية فريدة، وتسعى المحافظة إلى تركيز الانتباه على هذه الظاهرة الفلكية فى إطار جهودها الدائمة لتنشيط حركة السياحة والتعريف بما تزخر به المحافظة من إمكانيات سياحية وأثرية وثقافية وبيئية، والتى تؤهلها لأن تحتل مكانة متميزة على خريطة السياحة المحلية والعالمية.

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