الكرملين: لا تعليق على تبني «داعش» لهجوم موسكو

رفض الكرملين، التعليق على تبني تنظيم «داعش» الاعتداء الدامي على صالة حفلات في موسكو، مؤكدًا أنه ينتظر انتهاء التحقيقات.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن التحقيقات جارية، لم تصدر بعد رواية متماسكة. نتحدث فقط عن بيانات أولية، مضيفًا أن الرئيس فلاديمير بوتين لا ينوي زيارة موقع الهجوم.

كما رفض الكرملين التعليق على مسألة إن كان المشبه بهم تعرّضوا إلى سوء المعاملة بعد احتجازهم، وقال بيسكوف: «سأترك هذا السؤال من دون إجابة»، بعد انتشار تقارير وتسجيلات مصوّرة على وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا لعمليات تحقيق تخللها العنف عقب توقيف المشتبه بهم.

يذكر أن مسلّحون ببنادق وسكاكين، ويرتدون زياً شبه عسكري اقتحموا قاعة الحفلات الموسيقية «كروكوس سيتي هول» في كراسنوغورسك في شمال غربي العاصمة الروسية، ليل الجمعة، وأطلقوا النار على الحاضرين بعدما أضرموا النار في المبنى وهربوا من المكان، بحسب محققين روس.

وقتل 137 شخصاً في الاعتداء بينهم ثلاثة أطفال، وفق آخر حصيلة صادرة عن المحققين الروس.

وأفاد مسؤولون في قطاع الصحة، مساء الأحد، بأن حصيلة الجرحى بلغت 182 شخصاً بينما لا يزال 101 شخص في المستشفى بينهم 40 حالاتهم «حرجة» أو «حرجة للغاية».

وتبنى تنظيم «داعش» الاعتداء، بينما ذكرت وسائل إعلام روسية أن جميع المهاجمين الأربعة المشتبه بهم يحملون جنسية طاجيكستان.