رئيس جامعة العريش يشارك في الإفطار السنوي مع أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى

حرص الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش على دعوة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة على الإفطار السنوي، الذي أقيم في مطعم المدينة الجامعية، حيث شهد الإفطار حضورًا كثيفًا من العمداء و العاملين بالجامعة.

وصرح دكتور حسن الدمرداش، بأن هذا اللقاء يأتي في إطار حرصه على التواصل مع الجهاز الإدارى، ولتعزيز روح التعاون والانسجام بينهم، وخلق بيئة عمل إيجابية تُسهم في تحقيق أهداف الجامعة.

وأضاف، أن شهر رمضان المبارك هو فرصةٌ عظيمةٌ لتعزيز القيم الإيجابية، مثل التراحم والتكافل، ونشر روح المحبة والأخوة بين جميع أفراد الجامعة، وإعطاء دفعة قوية للروح الجماعية والتعاون داخل الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، أن التواصل القوي والتفاعل الفعّال بين الإدارة والعاملين يعزز الروح الجماعية ويسهم في تحقيق التطور والتقدم في الجامعة، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من قبل العاملين في الجامعة لتحقيق رسالتها التعليمية والبحثية، مؤكدًا أهمية بناء بيئة عمل مشجعة وتحفيز العاملين على التفوق والابتكار، ومواصلة دعم العاملين وتوفير الإمكانيات اللازمة لتطويرهم وتحقيق أهدافهم الشخصية والمهنية.

ويُعد حضور رئيس جامعة العريش في الإفطار السنوي مع العاملين بالجامعة بمثابة رسالة قوية عن أهمية التواصل والتعاون في بناء جوٍ عمل إيجابي وتحقيق النجاح المشترك.

واختتم الإفطار بأجواءٍ من البهجة والسرور، حيث تبادل الحاضرون التهاني والتبريكات، وتمنوا جميعا للجامعة الواعدة بالمزيد من التقدم والازدهار لصالح مصر الحبيبة العظيمة.

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