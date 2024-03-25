«إفطار المطرية»| كيف جمعت مائدة طعام آلاف المصريين في رمضان؟.. 10 سنوات من البهجة ولمة العيلة

حفلة من البهجة ولمة العيلة الكبيرة بدأت من مائدة صغيرة تضم شباب أسر عزبة حمادة في منطقة المطرية في عام 2013، إلى مائدة ضخمة تضم آلاف المصريين في 2024، فعلى مدار عشر سنوات يجتمع أهالي المطرية على مائدة إفطار المطرية السنوي والذي يقام في منتصف شهر رمضان، وتضم مائدة الإفطار آلاف من سكان الحي الشهير وغيرهم من خارج الحي، حتى أن هناك مواطنين يحضرون من خارج القاهرة، حيث ضمت المائدة خلال السنوات الماضية ما لايقل عن 4 آلاف مواطن، ويسعى المشاركون هذا العام أن تضم حفل الإفطار 10 آلاف شخص.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية هذا العام، إلا أن التقليد السنوي مازال مستمرًا في جو من الحب وروح المشاركة.

ووصف يوسف يحي أحد سكان حي المطرية، بأن يشبه يوم العيد، قائلًا: " العيد عندنا في المطريه كل سنة وأنتو طيبين ودايما في الخير متجمعين".

استعدادات مبكرة ومشاركة وتعاون

في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أعربت ديالا الشامي، عن فخرها من كونها ابنة منطقة المطرية، وأن الإفطار السنوي الذي يقام كل شهر رمضان أصبح فخرًا لأهل المنطقة ومعروف بين المصريين وأن شهرته وصلت إلى دول العالم، قائلة: "اتشرف وأقول أني من المطرية الرجالة بجد اللي مشرفنا في كل مصر .لا ده كمان الدول والعالم كله عرف حجم وقيمة منطقة اسمها المطرية... بكل فخر شرفتونا ورافعين دايما راسنا في وسط الكل".

وأضافت ديالا الشامي صاحبة الـ39 عامًا، في تصريحات خاصة لــ"البوابة نيوز"، حول إفطار المطرية السنوي، إنها تحضر الإفطار منذ أول عام، وعلى مدار السنوات الماضية لم تتوقف المائدة سوى في فترة الاغلاق أثناء جائحة كورونا، وأن الجميع فرحين بعودة المائدة كسابق عهدها.

وتابعت قولها أن الأهالي يساعدون في إعداد الإفطار السنوي كلا حسب سعته، وتساعد النساء في عمل الوجبات من خلال الطبخ أو تحضير الخضروات والمشروبات.

وأكدت ابنة المطرية أن جميع الاستعدادات اللازمة في تحضير الخضروات يتم توزيعها في مهام على الأهالي من السيدات ويتم ذلك في روح من التعاون وحب المشاركة.

رسومات فلسطين ورمضان تزين الشوارع

وحول استعدادات المنظمين في الشوارع لاستقبال الزائرين وأهالي المنطقة، قالت "ديالا" أن شباب المنطقة يقومون منذ فترة بتنظيف الشوارع ودهانها بطلاء جديد، وأن الشارع هذا العام مميز ببعض الرسومات التي تعبر عن رمضان وذكرياته الجميلة، ويملؤه الاضاءات والزينة، إضافة إلى طباعة تي شيرتات مميزة يرتديها أهل المنطقة من الشباب.

كما نشرت مجموعات من أهالي المطرية على مواقع التواصل الاجتماعي رسومات حول فلسطين تم رسمها على جدران الشوارع بعد بتنظيفها وتزيينها، كما تم الرسم شخصيات رمضانية وكرتونية وصور لبعض مشاهير الفن الذين ارتبطت أسمائهن برمضان مثل فؤاد المهندس