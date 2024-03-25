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الإثنين 25 مارس 2024
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فضائيات

بالفيديو.. الصحة العالمية تشدد على عدم استغلال المرافق الطبية في الحرب الجارية بقطاع غزة

طارق ياسارسفيتش،
طارق ياسارسفيتش، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية
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شدد طارق ياسارسفيتش، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، على عدم استغلال المرافق الطبية في الحرب الجارية بقطاع غزة.

وتابع، في مداخلة عبر تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية من جنيف، اليوم الاثنين، أنه لا يجب استغلال المرافق الطبية في الحرب الجارية بقطاع غزة، ويجب وقف فوري لإطلاق النار في القطاع لاستعادة الحياة مرة أخرى.

وأكد، أننا نسعى لتقديم المساعدات الإنسانية وتوفير الرعاية الطبية في ظل استمرار العمليات العسكرية بقطاع غزة، بالإضافة إلى أننا بحاجة إلى ضمان الأمان للعاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، منوهًا أن الفلسطينيين يعيشون حالة مروعة بسبب انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة المياه الملوثة وتدهور الأنظمة الصحية.


 

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