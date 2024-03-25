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الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

المشدد 7 سنوات لشخصين في حيازة الحشيش المخدر بالمطرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد ٧ سنوات  بتهمة حيازة الحشيش المخدر وسلاح ناري بمنطقة المطرية .

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت معلومات تفيد قيام شخصين بالاتجار في المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات وتم التوصل إلي المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية وبتفتيشهما بحوزتهما عثر على 600 جرام من الحشيش  المخدر وأقراص الترامادول  وفرد خرطوش طلقة من ذات العيار،  ومبلغ مالي وهاتفين محمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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