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الإثنين 25 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من تنفيذ أى عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية

جوتيريش
جوتيريش
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حذر أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، من تنفيذ أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، قائلًا: "تنفيذ أي عملية عسكرية سيؤدي إلى كارثة إنسانية".

وقال "جوتيريش" في كلمته خلال مؤتمر صحفي بعمان، اليوم الاثنين، إنه تم الحديث بقوة منذ وقت طويل حول ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأنه يجب عدم ربطه بملف إطلاق سراح المحتجزين، موضحًا أن هناك جهود حثيثة لحل المشاكل المعقدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ومنها عدم توفير التمويل اللازم لها.

وتابع، أن الأونروا تساهم في تخفيف المعاناة عن ملايين اللاجئين، ونعمل على حشد المجتمع الدولي لدعم أونروا، موضحًا أن الأونروا هي السبيل لتوفير الحياة للمدنيين في غزة، وسيتم نشر نتائج التحقيقات الخاصة حول ما أثير عن ضلوع موظفي أونروا في هجمات 7 أكتوبر.

وأردف، الأمين العام للأمم المتحدة: "نأمل في أن تراجع الدول التي قررت وقف تمويل الأونروا قرارها، تحدثنا بقوة منذ وقت طويل حول ضرورة وقف إطلاق النار، وأن  وقف إطلاق النار ضروري جدا في قطاع غزة ويجب عدم ربطه بملف إطلاق المحتجزين".

الأمين العام للأمم المتحدة رفح الفلسطينية أنطونيو جوتيريش وقف اطلاق النار قطاع غزة