ads
الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

موعد أذان الفجر والسحور لليوم الخامس عشر في رمضان

اذان الفجر
اذان الفجر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهر رمضان الكريم شهر الصيام والقرآن والخيرات ينتظر المسلمون هذا الشهر من العالم للعام للاستمتاع فيه بكل لحظة سواء لحظات السهر والسحور او لحظات العبادة من الصيام وصلاة التراويح وقرآة القرآن وصلاة الفجر لذلك يبحث كل ليلة المسلمون في انحاء العالم عن موعد السحور واذان الفجر لتحضير الطعام والاستعداد للصلاة قبل النوم.

ووفقا لامساكية شهر رمضان الكريم لعام ١٤٤٥ هجريا و ٢٠٢٤ ملاديا فان موعد السحور واذان الفجر في اليوم الخامس عشر من الشهرالكريم لمدينة القاهرة وبحسب الاخبار الفلكية لمعهد الفلك وحسابات هيئة المساحة فإن موعد كل من:

السحور 2:06

الإمساك 4:06

الفجر 4:26

 

اما موعد اذان الفجر في المحافظات الآخرى:

الاسكندرية في الساعة 4:29

طنطا في الساعة 4:25

اسيوط في الساعة 4:29

اسوان 4:25

شهر رمضان الكريم شهر الصيام صلاة التراويح موعد السحور