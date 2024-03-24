موعد أذان الفجر والسحور لليوم الخامس عشر في رمضان

شهر رمضان الكريم شهر الصيام والقرآن والخيرات ينتظر المسلمون هذا الشهر من العالم للعام للاستمتاع فيه بكل لحظة سواء لحظات السهر والسحور او لحظات العبادة من الصيام وصلاة التراويح وقرآة القرآن وصلاة الفجر لذلك يبحث كل ليلة المسلمون في انحاء العالم عن موعد السحور واذان الفجر لتحضير الطعام والاستعداد للصلاة قبل النوم.

ووفقا لامساكية شهر رمضان الكريم لعام ١٤٤٥ هجريا و ٢٠٢٤ ملاديا فان موعد السحور واذان الفجر في اليوم الخامس عشر من الشهرالكريم لمدينة القاهرة وبحسب الاخبار الفلكية لمعهد الفلك وحسابات هيئة المساحة فإن موعد كل من:

السحور 2:06

الإمساك 4:06

الفجر 4:26

اما موعد اذان الفجر في المحافظات الآخرى:

الاسكندرية في الساعة 4:29

طنطا في الساعة 4:25

اسيوط في الساعة 4:29

اسوان 4:25