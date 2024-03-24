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الإثنين 25 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

سباليتي يعتمد على الخبرة في تشكيل إيطاليا أمام الإكوادور

منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا
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يستعد منتخب إيطاليا لمنافسات بطولة أمم أوروبا 2024، حيث يواجه الإكوادور في مباراة ودية دولية على ملعب ريد بول آرينا بالولايات المتحدة الأمريكية.

يعتمد لوتشيانو سباليتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا، على تشكيل يتميز بالخبرة والتوازن والانسجان، حيث يضم التشكيل العديد من اللاعبين ذوي الخبرة الدولية، مثل جورجينيو ومانشيني وباريلا.

ويتمتع التشكيل بتوازن بين خطوطه، مع وجود لاعبين مبدعين في خط الوسط وقوة هجومية، كما لعب العديد من اللاعبين مع بعضهم البعض لفترة طويلة، مما يخلق انسجامًا في اللعب.

وجاء تشكيل إيطاليا كالتالي:

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: دارميان، مانشيني، باستوني، بيلانوفا

خط الوسط: جورجينيو، باريلا، ديماركو

خط الهجوم: زانيولو، بيليجريني، راسبادوري

تشكيل الإكوادور:

حراسة المرمى: بوراي

خط الدفاع: توريس، باتشو، هينكابي

خط الوسط: بريسيادو، فرانكو، كايسيدو، إستوبينان

خط الهجوم: بلاتا، ميندا، سارمينتو

فازت إيطاليا على فنزويلا 2-1 في مباراتها الودية الأولى، فيما فازت الإكوادور على جواتيمالا 2-0 في مباراتها الودية الأولى.
 

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