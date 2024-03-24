موزع: استمرار انخفاض أسعار السيارات في مصر

أكد أشرف عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السيارات، الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، أن اختفاء قيمة الأوفر برايس على العديد من السيارات جاءت نتيجة القضاء على السوق السوداء للدولار خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى تأجيل الشراء لدى بعض المواطنين رغبة في استمرار التراجع، وكذلك تخوف التجار من تراجع الأسعار أيضا فقرروا خفض الأوفر برايس.

وأضاف عبد المنعم لـ"البوابة نيوز"، أن انخفاض أسعار السيارات في مصر يتوقف على فتح الاعتمادات المستندية للوكلاء والمستوردين وتوفير الدولار في البنوك لاستخدامه في عمليات الاستيراد.

وأوضح أن سوق السيارات المصرية يعاني من الركود في المبيعات حاليا، وبالتالي تسبب في حرق الأسعار على عبد الطرازات لتصريف المخزون، لافتا إلى أن بعض تجار وموزعي السيارات قرروا تقديم خصومات استثنائية.

وذكر عبد المنعم، أن أسعار الأوفر برايس على السيارات تراجعت منذ بداية شهر يناير الماضي ومستمرة حتى الآن بسبب قلة المبيعات وتراجع حركة البيع والشراء بالأسواق بسبب ندرة المعروض من السيارات.

وأكد أنه في حال توفر الدولار في البنوك وفتح الباب أمام التجار لفتح اعتمادات مستندية للاستيراد سيحدث انتعاش لمبيعات سوق السيارات بمصر ويحدث تراجع بنسبة معقولة في أسعار السيارات.