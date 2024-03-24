غفران ممدوح لـ "البوابة نيوز": شخصيتي في "كوبرا" مفاجأة

كشف الممثل الشاب غفران ممدوح عن مشاركته في السباق الرمضاني الحالي 2024 وذلك من خلال مسلسل "كوبرا" الذي يقوم ببطولته النجم محمد عادل إمام ومن المفترض عرضه في النصف الثاني من الشهر الكريم.

وقال غفران ممدوح في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز": "سعيد بالمشاركة مع الفنان محمد عادل إمام في المسلسل؛ لافتًا إلى أنه يقدم في العمل شخصية القبطان سليم؛ وسوف تكون مفاجأة للجمهور.

يشارك في بطولة مسلسل "كوبرا" مجدي كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق.

ويقدم محمد إمام فى "كوبرا" دراما شعبية تتخللها الكوميديا والأكشن، حيث يعود بهذا العمل إلى الدراما بعد غياب عامين اذ قدم آخر أعماله "النمر" فى شهر رمضان 2021، وشارك فى بطولته هنا الزاهد محمد رياض، نرمين الفقى، بيومى فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، إيناس كامل وإخراج شيرين عادل.