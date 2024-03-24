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الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تعرف على موقف الزمالك من ضم وليد أزارو

وليد أزارو
وليد أزارو
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تلقى مجلس إدارة الزمالك ترشيح من وكلاء لاعبين بضم عدد من الصفقات المميزة بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأبرزهم المغربي وليد أزارو لاعب فريق عجمان الإماراتي الحالي والأهلي الأسبق.

ويتفاوض مجلس الزمالك مع وكيل اللاعب في الفترة الحالية لمعرفة طلبات اللاعب حال انضمامه للفارس الأبيض، خاصة وأن اللاعب سينتقل للفريق الأبيض في صفقة انتقال حر لان عقده مع فريقه الإماراتي ينتهي بنهاية الموسم الحالي .

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة الموقف النهائي لمفاوضات وليد أزارو مع الزمالك سواء بنجاحها أو فشلها وغلق مجلس إدارة الزمالك لصفحة وليد أزارو والتفاوض مع مهاجمين آخرين .

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فيوتشر يوم الأحد المقبل في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية بحضور جماهيري .

الزمالك وليد أزارو عجمان الإماراتي أيمن مصطفى