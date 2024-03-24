العراق وإيطاليا يبحثان تطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، حرص الحكومة على إزالة جميع المعوقات التي تعترض عمل الشركات الإيطالية في العراق، مشيرا إلى حرص واهتمام الحكومة بدعم الاستثمار وفسح المجال أمام عمل القطاع الخاص المحلّي والأجنبي.

واستعرض خلال لقائه اليوم الأحد، السفير الإيطالي لدى العراق ماوريتزيو غريغانتي، العلاقات الثنائية، وتطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين الصديقين".

من جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن اهتمام حكومة بلاده بتنمية العلاقات مع العراق"، لافتا إلى أن بلاده تنتظر زيارةً مستقبلية لرئيس مجلس الوزراء العراقي إلى إيطاليا من أجل رفع مستوى التعاون وتوثيق مجالات الشراكة".

في سياق آخر، بحث رئيس مجلس النواب بالنيابة العراقي محسن المندلاوي، مع السفير الكويتي ب العراق طارق عبدالله الفرج، مجمل الأوضاع في البلدين، وآخر التطورات الإقليمية، وعددا من الملفات ذات الاهتمام المتبادل.

واستعرض الجانبان خلال لقائهما اليوم الأحد، سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، وإنشاء سوق حرة لتنشيط هذا القطاع، وأكدا ضرورة العمل الجاد لتشجيع الاستثمار ضمن معايير الاستدامة، إضافة إلى استمرار عقد اجتماعات اللجان المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين لحلحلة بعض المسائل العالقة، فضلًا عن تبادل المعلومات الأمنية للحد من خطر الارهاب وانتشار المخدرات.

وأعرب "المندلاوي" عن تمنياته للكويت بالنجاح والتوفيق في انتخابات مجلس الأمة الكويتي المزمع انعقادها مطلع الشهر القادم، ودوام التقدم والازدهار في مختلف المجالات.

