حزب الله يعلن استهداف تجهيزات تجسسية بموقع الراهب الإسرائيلي

قال حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، إن مقاتليه استهدفوا تجهيزات تجسسية في موقع الراهب الإسرائيلي وحققوا إصابة مباشرة.

وفي بيان صادر فجر اليوم الأحد، أعلن حزب الله اللبناني استهداف القاعدة الصاروخية والمدفعية الإسرائيلية في يوآف وثكنة كيلع بالجولان السوري المحتل.

وجاء في البيان "ردًا على قصف أحد المناطق في مدينة بعلبك، استهدفت المقاومة في تمام الساعة 1:10 من صباح يوم الأحد الموافق 24 مارس القاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف وثكنة كيلع (مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي) حيث كانت تتدرب قوة من لواء غولاني بعد عودتها من قطاع غزة".