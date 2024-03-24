«العربيات ولعت».. مصرع رجل وسيدة في حادث مروع أعلى دائري المريويطة (فيديو)

تباشر جهات التحقيق بالجيزة التحقيقات حول مصرع شخصين « رجل وسيدة» لقيا مصرعهما في حادث تصادم سيارة ملاكي ونقل «شاحنة»، أعلي الطريق الدائري في الاتجاه القادم من الواحات نحو المريوطية.





وتبين أن سيدة كانت تقود السيارة الملاكي، واختلت عجلة القيادة بيدها، لتعبر للجهة الأخرى من الطريق، وتصطدم بالسيارة النقل التي دهستها أسفلها، ما أدى لانشطارها نصفين.

وأظهرت المعاينة الأولية أن التصادم أدى لدخول السيارة الملاكي أسفل السيارة النقل وانشطارها لنصفين وادى اشتعال النيران لتفحم مستقليها.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة نقل مع أخرى ملاكي ووجود متوفين بداخل السيارتين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث وتم السيطرة على الحريق وتبين وفاة قائد سيارة نقل وسيدة كانت تقود السيارة الملاكي، وجرى نقل الجثتان إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.