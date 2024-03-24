رئيس جامعة أسيوط يستعرض تقرير جهود اللجنة العليا لمحو أمية الكبار

استعرض الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ تقريراً مقدماً من الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ عن جهود اللجنة العليا لمحو أمية الكبار بالجامعة، ومساهمة الجامعة في المشروع القومي لمحو أمية الكبار، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، ومؤسسات المجتمع المدني بأسيوط.

استعرض التقرير؛ جهود الجامعة بالتنسيق مع القوى المؤثرة كالجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني بأسيوط، والهيئة العامة لتعليم الكبار؛ للقضاء على الأمية ، إلى جانب تنفيذ حملات، وقوافل توعوية، وتثقيفية، وتسخير كافة إمكانياتها البشرية، والعلمية؛ لتحقيق الإستراتيجية الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة.

وتناول التقرير؛ أهم الأنشطة التي تنجزها الجامعة في مجال محو الأمية، وتوعية، وتدريب الطلاب من مختلف الكليات من قبل الهيئة العامة لتعليم الكبار، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المؤثرة في المجتمع؛ لتحديد الأميين، وتحديد القرى الأكثر أمية، والعمل على محو أميتها، وتوجيه الطلاب لتنفيذ إجراءات فتح الفصول، ومحو أمية الأميين بهذه القرى، إلى جانب إتمام إجراءات المشروع القومي لمحو الأمية، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار؛ لإجراء الامتحانات، وتحديد مرشد أكاديمي من أعضاء هيئة التدريس، أوالهيئة المعاونة لكل مجموعة من الطلاب؛ لمتابعة تقدمهم في هذا المشروع.

شهد الاجتماع مشاركة؛ الدكتور حسن حويل عميد كلية التربية، والدكتور محمد مصطفى حمد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد جابر قاسم وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمر محمد مرسي مدير مركز تعليم الكبار بكلية التربية،

ولفيف من وكلاء الكليات، والأستاذ نادي إبراهيم مدير فرع أسيوط بالهيئة العامة لتعليم الكبار، والأستاذة مفيدة عادل مدير عام مركز المعلومات بالهيئة العامة لتعليم الكبار والمنسق العام للجامعات، والأستاذ محمد فراج مدير فرع مؤسسة مصر الخير بأسيوط، والأستاذة مروة السمان المدير التنفيذي بمركز تعليم الكبار، والأستاذ أحمد حسانين مدير العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة لتعليم الكبار.