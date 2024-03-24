الأرصاد تكشف مناطق سقوط الأمطار وتؤكد استمرارها اليوم فقط

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، وجود فرص لسقوط أمطار متفاوتة ورعدية على أغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وذلك نتيجة تأثرنا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا بجانب انخفاض درجات الحرارة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع فضائية مصر الأولى، ان الأمطار تكون خفيفة لمتوسطة على محافظات الوجه البحري وبعض الأماكن من سيناء وتكون خفيفة على مدن القناة وشمال ووسط الصعيد، لافتة إلى أن الأمطار بدأت بالفعل على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن هذه الأمطار تضرب البلاد، اليوم الاحد، فقط، مشيرة إلى أن فصل الربيع معروف بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة والمنخفضات الصحراوية ورياح الخماسين، مما يعكس أهمية المتابعة المستمرة للنشرات الجوية.