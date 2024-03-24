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الأحد 24 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

حملات أمنية مكثفة لضبط تجار المخدرات

حملات أمنية لضبط
حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة الناري
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وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان- دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
مديرية أمن أسوان
 ضبط (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (20,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 4 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو"- عدد من الأقراص المخدرة).. بحوزة (3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية").
 ضبط (4) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية خرطوش- 3 فرد محلى وعدد من الطلقات).
 تنفيذ (801) حكم قضائى متنوع.
مديرية أمن دمياط
 ضبط (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 8 كيلو جرام لمخدر البانجو – 6,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (3) قطع سلاح نارى عبارة عن (3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (6 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية").
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

حملات أمنية ومتجرى المواد المخدرة ضبط المحكوم الهاربين من تنفيذ الأحكام وزارة الداخلية اسوان مديرية أمن دمياط