حملات أمنية مكثفة لضبط تجار المخدرات

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان- دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (20,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 4 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو"- عدد من الأقراص المخدرة).. بحوزة (3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية").

ضبط (4) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية خرطوش- 3 فرد محلى وعدد من الطلقات).

تنفيذ (801) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 8 كيلو جرام لمخدر البانجو – 6,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (3) قطع سلاح نارى عبارة عن (3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (6 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.