سقوط أمطار متوسطة على المدن والقري الساحلية في البحيرة.. صور

شهدت محافظة البحيرة، اليوم الأحد، سقوط أمطار متوسطة علي المدن والقري الساحلية، تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض عدد من المحافظات بالوجه البحري والساحلية لهطول أمطار علي فترات متفرقة خلال الـ 24 ساعة القادمة.

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن يشهد اليوم الأحد انخفاضًا في درجات الحرارة في معظم المناطق، ستكون الأجواء مائلة للدفء نهارًا في القاهرة الكبرى والمناطق الواقعة في الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية.

ومن المتوقع أن تكون الأجواء مائلة للبرودة على السواحل الغربية، ودافئة في شمال الصعيد وجنوب سيناء، بينما ستكون مائلة للحرارة في جنوب الصعيد، ومن المتوقع أن تكون الليالي باردة على معظم الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع الهيئة أن تكون الرياح نشطة على معظم المناطق، مما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في مناطق محددة من محافظة البحر الأحمر، وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة في مناطق متفرقة وفترات متقطعة في القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري ومدن القناة.

أيضًا، من المتوقع حدوث أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والصحراء الغربية ووسط سيناء، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة في مناطق متفرقة وفترات متقطعة في شمال ووسط الصعيد.

ونستعرض معكم بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة علي مدن محافظة البحيرة، خلال اليوم الأحد، وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية وهي كالتالي: