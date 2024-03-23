الإثنين.. نيللي كريم تواجه أزمات الجيل الجديد في "ليه لأ 3"

ينطلق الموسم الثالث من الدراما الاجتماعية "ليه لأ"، مع النجمة نيللي كريم، من تأليف ورشة سرد بإشراف مريم نعوم، وفكرة سارة الطوبجي، ومن إخراج نادين خان، والتي يبدأ عرضها بداية من "الإثنين" المُقبل عبر قنوات "MBC مصر"، يوميًا وطوال النصف الثاني من شهر رمضان المُبارك.

يستكمل العمل طرح القضايا الاجتماعية الشائكة، وخصوصًا تلك المُتعلقة بالمرأة، وكيف أن في بعض الأوقات عندما نبالغ بالتضحية، نعلم المحيطين بنا الأنانية. وتدور أحداث الموسم الثالث في 15 حلقة، تجسد نيللي كريم خلالها شخصية امرأة مطلقة "شيري"، ولديها ابن في سن المراهقة يجسد دوره معتز هشام، وابنه شابة تجسد دورها فريدة رجب، فيما يُطل الممثل القدير صلاح عبد الله بشخصية والدها.

ويرصد العمل الضغوط التي يفرضها الأهل على أولادهم، والصعوبات التي تواجهها المرأة عندما تتصدى لتربية الأبناء وحدها في ظل التحولات الكبيرة في المجتمع، ويبقى السؤال، حول إلى أي مدى يكون للأبناء تأثير على قراراتنا الشخصية؟