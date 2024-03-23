انتصار ترد على تعليمها التمثيل لنيللي كريم بمسلسل «ذات»:«كانت راقصة شاطرة»

حلت الفنانة انتصار ضيفة على برنامج «ع المسرح»، الذي تقدمه الإعلامية مني عبد الوهاب، ويذاع عبر شاشة قناة «الحياة»، وتحدثت حول جدل تعليمها التمثيل لنيللي كريم في مسلسل «ذات».

ووجهت مني عبد الوهاب سوال لـ انتصار قائلة:«كاملة أبو ذكري قالت إنك ممثلة شاطرة جدا، بس مش هتشتغل معاكي تاني لأنك غير منضبطة»، لترد عليها قائلة:«أتمني أن المخرجة كاملة أبو ذكري متتكلمش كتير في البرامج لأنه مش صح، مينفعش كل شوية تطلع علي الناس لأني مبحتش أنها عملت كدا، وبراحتها مشتغلش معايا تاني».

وتابعت:«انتي مخرجة كبيرة ليكي اسم مينفعش البرامج تستغلك، وتطلعي تتكلمي عن زملائك وحش، لأنك من أهم المخرجين الموجودين في الشرق الأوسط، وأنا بحبها جدا لأنها صحبتي».

وعن جدل تعليم انتصار وباسم سمرة التمثيل لنيللي كريم فى مسلسل ذات، قالت انتصار:«انا قولت كدا عشان باسم سمرة طلع في لقاء وقال إني أنا وانتصار علمنا نيللي كريم التمثيل، وانا اتزنقت في لقاء بعدها ع طول، وقولت ساعتها مكنش يقصد هو كان قصده أنه في الفترة دي كنا بنمثل بقالنا فترة طويلة، وهي حينها كانت راقصة شاطرة، كانت بتلعب بالية حلو جدا، وعجبني ساعتها اني نيللي كريم مردتش خالص واحترمتها جدا».