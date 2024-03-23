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السبت 23 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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مستشار بوتين السابق للبوابة نيوز : بيان داعش مزيف و الأوكرانيون دعموا المهاجمين

المستشار السابق للرئيس
المستشار السابق للرئيس بوتين
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كشف سيرجي ماركوف المستشار للرئيس بوتين أن بيان تنظيم داعش خراسان مزيف.
وأضاف  ماركوف في تصريحات خاصة للبوابة نيوز أن الأوكرانيين هم الذين دعموا المسلحين لتنفيذ الهجوم الإرهابي الجبان لقتل الأبرياء. 

الجدير بالذكر أن مركز "كروكوس سيتي هول" الترفيهي التجاري خلف قتلي وجرحي عددهم أكثر من 115 شخصاً نتيجة هجوم من قبل مسلحين

وتبنى تنظيم “ داعش خراسان" العملية الارهابية، وقال التنظيم في بيان نشره على تليجرام إن مقاتليه "هاجموا تجمعا كبيرا.... في ضواحي العاصمة الروسية موسكو". وأضاف أن المقاتلين "انسحبوا إلى قواعدهم بسلام.

 

وأعلن الكرملين، أن روسيا ألقت القبض على 11 من بينهم 4 يشتبه في أنهم مسلحون على صلة بإطلاق النار في قاعة للحفلات الموسيقية قرب في موسكو .

 

العاصمه الروسيه موسكو الهجوم الإرهابي تنظيم داعش خراسان سيرجي ماركوف