اتحاد الغرف: استثمارات تركية مرتقبة في قطاع الصناعات الهندسية

أكد المهندس حماده العجواني نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين "تومياد"، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية العلاقات المصرية التركية وتناميها مؤخرا خاصة بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددا على أن هناك استثمارات تركية مرتقبة في العديد من القطاعات أبرزها قطاع الصناعات الهندسية والمعدنية والعدد والآلات والنقل ومناطق لوجيسيتية.

وأوضح العجواني على هامش حفل إفطار نظمته تومياد وحضره السفير التركي صالح موتلو شن والرئيس الفخري للجمعية اتيلا اطاسيفين وعدد من السفراء والمسؤولين بالغرف التجارية، أن الحضور ناقشوا فرص التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الصناعية والتجارية، معربا عن وجود حالة تفاؤل بمستقبل العلاقات المصرية التركية.

وأكد حماده العجواني عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، على أهمية العلاقات المصرية التركية وتناميها بعد زيارة الرئيس التركي لمصر، حيث تعد تلك الزيارة علامة فارقة في العلاقات بين البلدين، وأنها فتحت الباب أمام مزيد من التعاون في مختلف المجالات.

وشدد العجواني على أن هناك العديد من الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين، وأن هذه الفرص ستساهم في تحقيق النفع المشترك للطرفين، لافتا إلى وجود رغبة قوية من قبل البلدين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.