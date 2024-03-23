سلطنة عمان و"الصليب الأحمر" يؤكدان أهمية احترام القانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية

أكدت سلطنة عُمان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أهمية احترام جميع الأطراف قواعد ومرتكزات القانون الإنساني الدولي، خصوصا في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة تحديدًا.

جاء ذلك خلال جلسة المشاورات الرسمية التي عقدت في نيويورك بين وفدي سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي ترأسها مندوب سلطنة عُمان الدائم السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيجر، حيث جرى مناقشة عدد من القضايا الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت.

من جانبها، ثمّنت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا إيجر مواقف سلطنة عُمان الداعمة للجهود الإنسانية الدولية، معبّرة عن سعادتها بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الجانبين، والدعم المستمر الذي تُلقيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر من حكومة سلطنة عُمان، والموجّه إلى دعم الجهود الخيرة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط، معبّرة عن تطلّعها لزيارة سلطنة عُمان في القريب العاجل، ورؤية نهاية قريبة للأزمات في منطقة الشرق الأوسط، وبما يعيد الأمن والاستقرار إلى هذه المنطقة الحيوية من العالم.