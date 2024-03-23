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السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

بعد تحريك سعر البنزين والسولار.. تحرك برلماني بشأن خطة الحكومة للرقابة على الأسواق

النائب محمود قاسم
النائب محمود قاسم
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أعلن النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، عن تقديمه، طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن خطة الرقابة على الأسواق، تزامنًا مع تحريك أسعار البنزين والسولار لمنع استغلاله في زيادة أسعار السلع على المواطنين.

وأوضح قاسم، في طلبه، أنه  تشهد السلع الاستهلاكية اليومية للمواطنين زيادة ملحوظة في الأسعار بدأت معها شكاوى المواطنين في تزايد مستمر على خلفية الارتفاع الكبير في أسعار بعض السلع وسط غياب من الرقابة على الأسواق.

 وأشار في طلب الإحاطة، إلى أن الأسواق تشهد أيضًا تفاوتًا ملحوظًا في الأسعار لنفس السلعة بين تاجر وآخر الأمر الذي يسبب أعباء كبيرة على المواطنين.

وحذر الحكومة من إقدام بعض التجار لاستغلال تحريك أسعار الوقود.

وطالب جميع الأجهزة الرقابية المعنية بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وتفعيل دور كل الأجهزة الرقابية والتفاعل مع شكاوى المواطنين، فضلا عن إحكام الرقابة على أسعار جميع أنواع وسائل النقل بالالتزام التام بتعريفة ركوب وسائل النقل التى تم تحديدها من الحكومة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على كل المخالفين.

النائب محمود قاسم طلب احاطة تحريك أسعار البنزين والسولار