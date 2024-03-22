محمد حاتم ينشر صور من كواليس مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"

نشر الفنان محمد حاتم علي صفحات السوشيال ميديا الرسمية له صور من كواليس تصوير مسلسل أعلى نسبة مشاهدة الذي يشارك فيه بظهور خاص بشخصية طارق رجل الأعمال الذي يعيش قصة حب مع كاميليا (هند عبد الحليم) وتلجأ له شيماء (سلمى أبو ضيف) لمساعدتها بعد مشكلتها مع أهلها.

ويعرض مسلسل أعلى نسبة مشاهدة على قناة mbc مصر ومنصة شاهد ويضم عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: سلمى أبو ضيف، محمد حاتم، جلا هشام، ليلى زاهر، إسلام إبراهيم، انتصار، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول السوشيال ميديا وتأثيرها.

وقد حقق النجم محمد حاتم نجاحاً كبيرة في أحدث أعماله الدرامية حيث قدم خلال موسم رمضان ٢٠٢٢ مسلسل بطلوع الروح وظهر بشخصية أكرم أمام منه شلبي وفي نفس العام قدم مسلسل منورة بأهلها بدور مهاب الذي احتل ترند منصة شاهد منذ عرضه.

وقد حصل حاتم على جائزتين عن دوره في فيلم لما بنتولد، وهما أفضل ممثل من مهرجان مالمو للسينما العربية بدورته العاشرة وجائزة أفضل ممثل في مسابقة السينما المصرية التي تقيمها الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة ولجنة تحكيم المسابقة برئاسة المخرج الكبير على بدرخان.