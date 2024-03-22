الرئاسة الفلسطينية تدين الهجوم الإرهابي في العاصمة الروسية موسكو

عبرت الرئاسة الفلسطينية، عن إدانتها الشديدة واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي وقع الليلة في العاصمة الروسية موسكو، والذي راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى.

وأكدت تضامنها ووقوفها إلى جانب القيادة الروسية والشعب الروسي الصديق، وحرصها على استقرار الأوضاع في الاتحاد الروسي الصديق.

وقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تعازيه لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، ولشعب روسيا وعائلات الضحايا، مُتمنيًا الشفاء العاجل للجرحى.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، مرة أخرى، ثقتها بالقيادة الروسية وقدرتها على تجاوز هذه المحنة وتوفير الأمن والاستقرار في روسيا الاتحادية.