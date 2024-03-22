سيمون لـ"البوابة نيوز": مسلسل صيد العقارب له الكثير من الرسائل المجتمعية

قالت الفنانة سيمون إن مسلسل "صيد العقارب" يحمل الكثير من الرسائل المجتمعية من خلال أحداث خاصة بعائلة تتشعب علاقاتها فيما بينها، وتدور الكثير من الصراعات مع بعضهم البعض، وهناك الكثير من العلاقات الإنسانية تشبه بعض من فى المسلسل.



وأضافت الفنانة سيمون فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن العقارب رغم ما بها من سم، إلا أنك تخرج من تلك السموم الضارة الأمصال واللقاحات، وهو من ضمن رسائل المسلسل بشكل ضمنى، وهو ما يدور حول فكرة نوايا البعض لإشعال الصراعات، لتحقيق مكاسب خاصة بهم، ومن دون الصراعات لن يتحقق لهم أى مكاسب، وهم موجودون فى حياتنا ونقابلهم فى تفاصيلنا الحياتية.

وتابعت الفنانة سيمون أن الفنانة غادة عبدالرازق صديقة عزيزة جدًا، ومن أوائل البدايات الفنية، وكان من المفترض أننا كنا سنلتقي فى أكثر من عمل خلال السنوات السابقة، وطوال الوقت لديها رغبة ملحه أن نعمل سويا، وأنا أيضا كنت أتمنى ذلك لأنها نجمة كبيرة ولها جمهورها، إلى أن جمعنا رمضان هذا العام بمسلسل صيد العقارب.

مسلسل صيد العقارب من بطولة غادة عبدالرازق، سيمون، رياض الخولى، أحمد ماهر، محمد علاء، أحمد ماجد، سامي مغاوري، تأليف باهر دويدار والإخراج أحمد حسن.