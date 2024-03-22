اليوم العالمي للمياه.. 2.2 مليار شخص يعانون نقصًا حادًا للمياه.. ومنظمات دولية: يمكن تجنب وفاة 400 ألف طفل سنويا بسبب الإسهال في هذه الحالة

على الرغم من أننا في ربيع 2024 فإنه لا يزال أكثر من 2.2 مليار شخص حول العالم يعيشون في ظل نقص حاد للمياه، حيث لا يتوفر لهم مصدر آمن للمياه يوفر لهم مورد دائم يؤمن معيشتهم اليومية بحسب آخر إحصائية صادرة عن الأمم المتحدة في 2022، وهذا الرقم بالطبع قابل للزيادة، لذا رفعت الأمم المتحدة شعار "المياه من أجل السلام" في احتفالية اليوم العالمي للمياه الذي يصادف اليوم 22 مارس، وهو اليوم الذي تعتبره العديد من المنظمات الدولية مناسبة مهمة لزيادة الوعي حول الحفاظ على المياه، وتعزيز التوعية حول استخدام المياه من أجل السلام.

اليوم العالمي للمياه 22 مارس

في اليوم العالمي للمياه 2024، خرجت العديد من الأرقام والإحصاءات الصادرة عن المنظمات الدولية، حيث تؤكد اليونيسف أنه في عام 2022، لا يزال 3.5 مليار شخص يفتقرون إلى الصرف الصحي المدار بأمان، بما في ذلك 419 مليون شخص يقضون الحاجة في العراء، فيما يؤكد البنك الدولي أنه لا يزال حوالي 2 مليار شخص في جميع أنحاء العالم يعيشون بدون خدمات مياه الشرب المدارة بأمان. ومن بين هؤلاء، لا يحصل 771 مليون شخص حتى على خدمات مياه الشرب الأساسية، وفقا لإحصائيات العام الماضي 2023.

ويعاني ما يقرب من نصف سكان العالم من ندرة شديدة في المياه لفترة لا تقل عن جزء من العام، بحسب إحصائيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، الصادرة بنهاية 2023.

وتبحث المنظمات الدولية باستمرار عن حلول لتخفيض حدة الأزمات المصاحبة لندرة المياه في ظل التغيرات المناخية التي أثرت بشكل كبير عن نصيب الأفراد حول العالم من المياه، حيث أكدت منظمة الصحة العالمية واليونيسف، في تقرير مشترك صادر عام 2023، أن تحسين المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية يمكن أن يساهم في منع حوالي 400,000 حالة وفاة سنويا بسبب أمراض الإسهال لدى الأطفال دون سن الخامسة.

وتشير بيانات البنك الدولي أن الكوارث المرتبطة بالمياه هيمنت على قائمة الكوارث على مدى السنوات الـ 50 الماضية، وتمثل 70 في المائة من جميع الوفيات المرتبطة بالكوارث الطبيعية، وفقا لإحصاءات عام 2022.

أزمات المياه العابرة للحدود

وعلى الرغم من أن المياه أساس الحياة إلا أن الأزمات التي تقع بين الدول بسبب المياه العابرة للحدود تؤثر بشكل كبير على نصيب الأفراد من المياه في هذه الدول، كما تمثل المياه العابرة للحدود 60 % من تدفقات المياه العذبة في العالم، وهناك 153 بلداً لديها أراض ضمن 1 على الأقل من أحواض الأنهار والبحيرات العابرة للحدود البالغ عددها 310 أحواض وشبكات طبقة المياه الجوفية العابرة للحدود المشمولة بالجرد وعددها 468 شبكة، وفقا للجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية 2023.

المياه من أجل السلام.. شعار اليوم العالمي للمياه 2024

وبعد التحذيرات التي أطلقتها المنظمات الدولية حول أهمية الحفاظ على المياه ومنع الأزمات المتعلقة بندرة أو نقص أو الهيمنة على منابع المياه، رفعت الأمم المتحدة هذا العام شعار" المياه من أجل السلام" في محاولة لإرساء قواعد التعامل في قضايا المياه، والتوعية بمخاطر الأزمات المتعلقة بالمياه، مؤكدة أن "المياه قد ترسي السلام أو تشعل فتيل النزاع".

وأكدت الأمم المتحدة أن أكثر من 3 مليار شخص في جميع أنحاء العالم يعتمدون على مياه تعبر الحدود الوطنية، في حين تمكنت 24 بلداً فقط من توقيع اتفاقيات تعاون بشأن جميع مياهها المشتركة، ومع تزايد آثار تغير المناخ ونمو السكان، هناك حاجة ملحة، داخل البلدان وفيما بينها، للتوحد حول حماية أثمن مواردنا والحفاظ عليها.

المياه أساس الحياة

ومصداقًا لقوله تعالى: "وجعلنا من الماء كل شيء حي"، فإن أية تنمية على كوكب الأرض تبدأ بوجود المياه، كما تعتمد الصحة العامة وتحقيق الازدهار، ونظم الغذاء والطاقة، والإنتاجية الاقتصادية، والسلامة البيئية، في كل دول العالم على دورة مائية مستدامة وتدار بطريقة منصفة، لذا دعت الأمم المتحدة في اليوم العالمي للمياه 2024، إلى توحيد الجهود الدولية للحفاظ على المياه، لذا رفعت شعار يوم المياه العالمي لعام 2024 هو "المياه من أجل السلام".

الرسائل الرئيسية في يوم المياه العالمي 2024