ضبط 11 طن لحوم فاسدة داخل مخزن غير مرخص بالمرج

تمكنت أجهزة الامن بالقاهرة من ضبط المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" لتجهيز اللحوم بالقاهرة وبحوزته 11 طن لحوم فاسدة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (المدير المسئول عن مخزن تجهيز مأكولات - كائن بدائرة قسم شرطة المــرج) بإدارة المخزن "بدون ترخيص" بالإضافة إلى عدم توافر الإشتراطات الصحية بالمخزن.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعُثر بداخل المخزن على (11 طن من اللحوم المستـــوردة - جميعها مجهولة المصدر بدون مستندات)، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.