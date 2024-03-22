في اليوم العالمي للمياه.. جزء رئيسي من الحياة اليومية للبشر

يحتفل العالم، اليوم الموافق الثاني والعشرين من مارس سنويا، باليوم العالمى للمياه

نظرا لاهميتها في الوجود وبهدف التركيز على أهمية المياه العذبة الصالحة للشرب والتي يتعذر حصول ما يزيد على ملياري شخص حول العالم عليها ويعكس اهتمام المجتمع الدولي ووعيه المتنامي بقضية المياه أهميتها في تحقيق الأمن والاستقرار لتحتفل أكثر من 12 جهة دولية عالمية بهذا اليوم لأهميتها وتعد المياه هي جزء رئيسي من الحياة اليومية للبشر وأساس تحقيق النمو الشامل لإدراك قيمتها ومواجهة تحديات الوصول الموثوق إليها وكذلك إدارة الأخطار المتعلقة بها من أجل صحة أفضل للجميع بالتعاون على المستوى الدولي لتشجيع كفاءة استخدام المياه ودعم تكنولوجيات المعالجة فى البلدان النامية.

كما يقدم تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) توصيات لصانعي القرار بشأن التوجهات السياسية بالتنسيق مع أكثر من 12 دولة لهذا العام والتي ترأس فرقة عمل تتألف من 12 منظمة دولية وهي منظمة الأغذية والزراعة ومركز جنيف للمياه وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة حقوق الإنسان فى المياه ومعهد التعليم فى مجال المياه والرابطة الدولية للهيدرولوجين والمركز الدولي لتقييم موارد المياه الجوفية والرابطة الدولية للموارد البيئية مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والتي تأكد أن المياه مورد طبيعي محدود وسلعة عامة أساسية للحياة والصحة، وحق الإنسان فى المياه هو حق لا يمكن الاستغناء عنه للعيش عيشة كريمة، وهو شرط مسبق لأعمال حقوق الإنسان الأخرى.

واعتبرت أن استمرار تلوث المياه واستنفادها وتوزيعها بصورة غير عادلة يؤدى إلى تفاقم الفقر.

وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة حق الإنسان فى الحصول على كفايته من المياه للاستخدام .