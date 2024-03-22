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الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

هيئة الكتاب تقدم أمسيات شعرية يوميا خلال شهر رمضان

الدكتور أحمد بهي
الدكتور أحمد بهي الدين
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تقيم الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، سلسلة من الأمسيات الشِّعْرية اليومية خلال شهر رمضان بقاعة صلاح عبد الصبور في مقر الهيئة في التاسعة مساء كل ليلة.

يشارك فيها الشعراء من مختلف الأجيال والاتجاهات الشعرية، مع التركيز على الأصوات الجديدة في الشعر المصري، كما يشارك في الأمسيات عدد من الشعراء العرب الذين يقيمون في مصر .

وقال الدكتور أحمد بهي الدين، إن الهيئة لن تكتفي بالقراءات الشعرية التي تقام في معرض القاهرة الدولي للكتاب كل عام، ولكنها ستواظب على تنظيم أمسيات ولقاءات مفتوحة مع الشعراء، ومناقشة تجاربهم الشعرية عقب انتهاء شهر رمضان .

وأكد الدكتور بهي الدين، أن هذه الأمسيات تأتي في سياق إبراز الشعر المصري، ودعم التجارب الجديدة، ونشرها في الهيئة المصرية للكتاب، والاحتفاء بالتجارب الشعرية الراسخة.

الهيئة العامة للكتاب هيئة الكتاب امسيات شعرية شهر رمضان