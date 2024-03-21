حسن الرداد: مسلسل "محارب" يعيد للأذهان نجاح "أرابيسك"

قال النجم حسن الرداد إن الفيديوهات المنتشرة بشأن تحدي معرفة أبطال مسلسل “محارب” كانت فيديوهات عفوية بدون قصد أو ترتيب على الإطلاق.



وتابع الرداد في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى وتقدمه الإعلامية شافكي المنيري أن مسلسل محارب يعيد إلى الأذهان مسلسل ارابيسك وعديد من المسلسلات الإجتماعية الجميلة التي تربينا عليها واحبها الجمهور بشدة وما زال يشاهدها حتى الآن.

وأشاد بمخرجة العمل شيرين عادل، حيث قال إن هناك مخرجين يعتمدون أن التمثيل مهمة كل ممثل ولكن شيرين عادل مختلفة في تلك النقطة لأنها تعتبر نفسها شريكة في كل شيء ولا تبخل بأي توجيه على أي ممثل.

وأضاف الرداد : شيرين تقوم بمجهود جبار في المسلسل فهي لا تبخل بإضافة أي جزئية لأي ممثل مهما كانت بسيطة حتى تبرز الممثل في أفضل صورة ممكنة على الشاشة.



وتابع أن الأعمال الكوميدية أكثر ما يمكن ضمان نجاحه مع الناس ولكن الدراما الاجتماعيه ايضا لها نصيبها من اهتمام الناس و"محارب" يناقش قضايا إجتماعية وهو معجب بها منذ قراءة السيناريو.