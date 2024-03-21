تعرف على أبرز أغاني عيد الأم وأشهرها "ست الحبايب"

يحتفل العالم سنويًا بعيد الأم أفضل وأعظم الأيام التى كانت وجاءت تقديرا لدور الأم وامتنان لها إذ يتزامن سنويا مع يوم 21 من مارس كل عام ولأنه من أفضل الأيام المعبرة عن تقدير البشرية لدور الأم العظيم، فلذلك تعددت محاولات البحث للتعبير عن هذا الامتنان وهذا التعبير تجلى فى تقديم وتلحين وكتابة الكثير من الكلمات للتعبير عن مشاعر البشرية المختلفة تجاه الأم التى مهما قدمنا وكتبنا لها من عبارات فلا تعبر عن امتنان وفخرنا بها كسيدة قدمت حياتها لأطفالها وجعلت منهم أب فاضل وأم عظيمة لمجتمع راق متحضر.

وعن أشهر تلك الأغانى، كانت اغانى "ست الحبايب" و"بوسه على الخد" و"أحن قلب أمى" وأيضًا “الست دى أمي” وأغنية “صباح الخير يا مولاتي” وأوبريت “أمى ثم أمى”.

ست الحبايب

تربعت تلك الأغنية على عرش أغانى الزمن الجميل وعندما ظهرت فقد انطلقت فى كل محطات الإذاعية والتلفزيونية وما زالت حتى الآن إلى يومنا هذا عندما نحتفل بعيد الأم أول ما نسمع له هو أغنية “ست الحبايب“ وهي من كلمات الشاعر حسين السيد وألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وقد تغنت بها المطربة ”فايزة أحمد” التى عبرت عنها وقدمتها بصوت وأداء رائع

ماما يا حلوة

قدمتها الفنانة الرائعة "شادية " وعبرت عنها بأحلى الكلمات وأروع الأداء وقد كانت لأغنية من ألحان منير مراد وكلمات كمال منصور.

أحن قلب يا أمي

قدمها كأداء رائع وتغنى بها الفنان الراحل "محمد فوزي" وقد لاقت إعجابًا كبير من قبل لجمهور لدرجة أنها حتى الآن ترددها الأجيال وهى من تأليف "عبد العزيز سلام"، وقد عرضت فى أحداث فيلم "كل دقة في قلبي" وذلك عام 1959

الست دي أمي

غناها الفنان "خالد حجاج"، غناء رائعًا وأداء متميزًا بموسيقى تصويرية رائعة، وقدمها في سنة 2000، وقد لاقت ناجحًا كبيرًا وهى من كلمات "مجدى النجار" وألحان رياض الهمشرى.

صباح الخير يا مولاتي

من أجمل الأغانى التي غنى فى عيد الأم؛ إذ تطبعت بطباع خاص وهذا الطابع ظهر فى ان الذى قدمته "السندريلا سعاد حسنى" ولعله له طابع خاص لأنه حمل كموسيقى وكلمات تتناسب مع كل العصور فضلا عن أنها صارت الأغنية المشهورة التى يعتمد عليها المدراس فى الاحتفال بعيد الأم كلماتها كانت من تأليف صلاح جاهين وألحان الموسيقار كمال الطويل وقد لاقت نجاحا لا نظير له إذ إنها مازالت ولا زالت فى المقدمة من بين أغانى عيد الأم.

"أوبريت أمي ثم أمي"

تعد من أهم وأشهر الأغانى وأكثرها تاثيرا فى نفوس الأجيال الجديدة، وقدمت بأفضل أداء؛ إذ كانت على أعلى مستوى من الموسيقى التصويرية فضلا عن أجمل الكلمات التى عبرت بها عن الامتنان للأم إذ قام بتأليفها " أيمن بهجت قمر " وقدمها نخبة من الفنانين من بينهم تامر حسنى وجنات ويارا ورامى عياش.

وهناك أغانى كثيرة تنوعت ما بين “أمى الحبيبة” و"بحبك يا أمي"، وغيرها ولكن هذه أهم واشهر ما قدم من اغانى فى عيد الام ومهما اجتهدنا فى تقديم أكبر عدد من الاغاني وتغنينا بها أجيال وراء أجيال فإننا لا نفى حق الأم فكل عام وكل أم بخير وسعادة إذ لا يسعنا فى هذه الأسطر ألا أن ندعو لكل أم بالصحة والسعادة وأن يمن الله عليها بكل الأمان والسلام والسعادة فسلام وتحية لكل أم وأخيرا مهما عبرنا بكلمات واحتفالنا من أعياد "فلا نوفى حقك يأمي".