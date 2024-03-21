اليوم.. محافظ جنوب سيناء يكرم 16 أمًا مثالية

يكرم اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، الأمهات المثاليات على مستوى مدن المحافظة المختلفة، وذلك بمقر مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية وأسر الأمهات المكرمات.

وكشف أنور محمود محمد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بجنوب سيناء، لـ"البوابة نيوز" أن المكرمات هن: وهيبة أحمد حليم الأم المثالية على مستوى المحافظة من مدينة أبوزنيمة، وهناء عبدالرازق العدل، أما مثالية من نفس المدينة، وليلى محمود إبراهيم، وزايدة عودة عيد، وفريدة الحفناوي إبراهيم، وانتصار دسوقي إسماعيل، وجميعهن أمهات مثاليات على مستوى مدينة دهب، سهير مختار عبدالوهاب، وفتحية عبد الفتاح إبراهيم، وسميرة حامد التهامي، ونبيلة عبدالعظيم بسيوني، وجميعهن أمهات مثاليات على مستوى مدينة طور سيناء، وعواطف السيد الشرقاوي، الأم المثالية برأس سدر، ورضا عبدالباري شبل أم لابنة من ذوي الهمم من نفس المدينة، ونجاة طه محمد رضوان، أم بديلة كافلة من طور سيناء، وآمال محمد عبدالقوي، الأم المثالية بسانت كاترين، بينما رحاب محروس خليل، أم لابنة من ذوي الهمم من شرم الشيخ.

كانت حالة من الفرحة والسعادة قد سادت في أرجاء مدينة أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء وبالتحديد في الحي الثاني، عقب إعلان الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2024 لكل محافظة، وجاءت "وهيبة أحمد حليم عبداللطيف الشرقاوي"، 63 سنة، الأولى على مستوى محافظة جنوب سيناء؛ كونها أرملة منذ 19 عامًا تحدت الصعاب وقهرت المشكلات وضربت أروع الأمثلة في التضحية والعطاء وقدمت نموذجًا صالحًا للأم المصرية الجديرة بكل احترام وتقدير.

وشاركت "البوابة نيوز"، الأم المثالية لهذا العام على مستوى المحافظة، فرحتها والتقت معها؛ للحديث عن مشوار كفاحها وأمنياتها.