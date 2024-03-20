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الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

أمين عام الناتو يجري مباحثات غدا مع رئيس وزراء البرتغال في بروكسل

الأمين العام لحلف
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج
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يلتقي الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (الناتو) ينس ستولتنبرج، غدا الخميس، رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا، في مقر الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل؛ لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحسبما ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للناتو، لن يتحدث المسئولان مع الصحفيين أو وسائل الإعلام، إلا أنه من المتوقع أن تتناول المحادثات المشتركة أحدث التطورات على الساحة العالمية، لاسيما فيما يتعلق بالهجمات الروسية على أوكرانيا.

جدير بالذكر أن البرتغال، عضو قديم في حلف شمال الأطلنطي منذ عام 1949، وتشارك في العديد من التدريبات والمهام العسكرية للحلف.

 

الناتو ينس ستولتنبرج البرتغال