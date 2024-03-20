بريطانيا تبدي قلقها العميق من خطر المجاعة في السودان

أعربت المملكة المتحدة اليوم الأربعاء عن قلقها العميق إزاء تصاعد خطر المجاعة في السودان.

أكد السفير البريطاني لدى مجلس الأمن، جيمس كاريوكي، خلال كلمته أمام المجلس، أن الوضع المتدهور للحصاد في السودان يشكل تهديدًا جديًا، حيث من المتوقع أن يزيد من انتشار الجوع الشديد الذي سيؤثر بشكل كبير على الفئات الضعيفة، ومن المتوقع أن يتضرر أكثر الأطفال الذين لم يبلغوا سن الخامسة بعد.

وثمن كاريوكي جهود الموظفين الإنسانيين التابعين للأمم المتحدة، الذين يعملون بجد واجتهاد في ظروف قاسية للغاية للتخفيف من معاناة الشعب السوداني.

شدد السفير البريطاني في مجلس الأمن على خطورة إعاقة الوصول الإنساني في السودان، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يهدد بتفاقم أزمة الجوع في صفوف السكان.

دعا إلى ضرورة توفير وتسهيل الوصول إلى المساعدات الإنسانية دون عوائق عبر جميع الطرق، سواء كانت عبر الحدود أو الخطوط الساحلية، مؤكدًا على أهمية ضمان التمويل الكافي لتلبية احتياجات الشعب السوداني.

وأشار السفير إلى أن المملكة المتحدة قد قدمت ما يزيد عن 54 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للسودان خلال هذا العام المالي، مؤكدًا التزام بلاده بتقديم الدعم للشعب السوداني في هذه الظروف الصعبة.

وختم السفير البريطاني كلمته بالتأكيد على ضرورة وقف القتال في السودان، مشيرًا إلى الآثار الإنسانية الكارثية للصراع الذي يجب أن يتوقف فورًا.