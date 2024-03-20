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الأربعاء 20 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تعرف على حكام مباراتي المنتخب الوطني في بطولة كأس العاصمة

منتخب مصر
منتخب مصر
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اختارت اللجنة المنظمة لبطولة عاصمة مصر الودية الدولية طاقمي حكام مواجهتي المنتخب المصري صاحب الأرض خلال البطولة.

ويقود الحكم الإيفواري كليمين فرانكلين مواجهة مصر مع نيوزيلندا، ويعاونه المساعدان السنغالي الحاج ماليك سامبا والإيفواري نوهو واتارا، والحكم الرابع السنغالي ألدالبير ديوف، ويتواجد المغربي حمزة الفارق كحكم تقنية الفيديو "VAR" وتعاونه مواطنته فتيحة الجرمومي.

وتم اختيار الطاقم ذاته للمواجهة الثانية للمنتخب المصري خلال البطولة "المباراة النهائية أو مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث" على أن يقود السنغالي ألدالبير ديوف المواجهة، ويتواجد الإيفواري كليمين فرانكلين كحكم رابع.

منتخب مصر حكام كأس العاصمة الإدارية