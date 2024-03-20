كريم عبدالعزيز: أحمد زكي فقد البصر قبل وفاته

كشف الفنان كريم عبدالعزيز أن الفنان أحمد زكي قد فقد البصر، وذلك فى فترة مرضه الأخيرة قبل وفاته، أثناء تواجده فى المستشفى لتلقي العلاج.

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وأضاف فى تصريحات لبودكاست "big time" تقديم الإعلامي عمرو أديب أن الفنان أحمد زكي كان لديه هوس بالفن والتمثيل، ووصل الأمر إلى أنه طلب من الإعلامي عماد اديب أنه يريد أن يقدم شخصية كفيف بعد أن فقد بصره.

وتابع الفنان كريم عبدالعزيز "أول مشهد مع الفنان أحمد زكي فى فيلم اضحك الصورة تطلع حلوه، مكنتش عارف أتكلم كلمتين على بعض، واتوترت ومعرفتش أنطق ولا كلمة".

وشارك الفنان كريم عبدالعزيز مع الفنان الراحل أحمد زكي فى فيلم "اضحك الصوره تطلع حلوه"، بطولة احمد زكي، سناء جميل، ليلي علوي، كريم عبدالعزيز، مني زكي، والإخراج شريف عرفة.

ينافس الفنان كريم عبدالعزيز فى السباق الرمضانى الحالي بمسلسل "الحشاشين"، بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد عيد، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، إسلام جمال، تأليف عبدالرحيم كمال والإخراج بيتر ميمى.