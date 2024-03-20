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الأربعاء 20 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الإسماعيلي يكشف حقيقة حصول البنيني أموسو على راتب 6 أشهر بسبب خطأ إداري

البنيني أموسو في
البنيني أموسو في تدريبات الإسماعيلي
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نفي مصدر داخل النادي الإسماعيلي الأنباء المنتشرة حول  تحمل النادي راتب 6 أشهر للمهاجم البنيني أموسو الذي خضع لفترة معايشة داخل النادي خلال المرحلة الماضية.

قال المصدر في تصريحات صحفية، إن اللاعب غادر إلى بلاده خلال الساعات الماضية دون توقيع أي عقود، أو حصوله على أي مبالغ مالية.

وأضاف المصدر، أن كل الأنباء التي نشرت بخصوص حصول أموسو على راتب 6 أشهر بسبب خطأ إداري لا صحة لها ومن وحي خيال كاتبها.

يذكر أن اللاعب البنيني أموسو خضع للاختبارات في نادي الإسماعيلي خلال الفترة الماضية ولكن الجهاز الفني لم يقتنع بامكانياته وتم توجيه الشكر له دون التوقيع على عقود او حصوله على مقابل مادي. 

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