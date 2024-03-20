واشنطن بوست: نتنياهو مُصر على عملية رفح رغم الضغوط الأمريكية

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يزال مصرًا على عملية رفح جنوبي قطاع غزة، على الرغم من الضغوط الأمريكية.

وقالت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم /الأربعاء/، إن التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل تتصاعد بسبب خطط نتنياهو لاجتياح رفح جنوبي القطاع المكتظة بما يقرب من 1.5 مليون نازح فلسطيني.

وأضافت أن المسؤولين الأمريكيين يجددون المخاوف بشأن التخطيط الإسرائيلي لاجتياح رفح، مع إصرار نتنياهو على أنه "لا توجد طريقة" للقضاء على حماس "دون توغل بري"، على الرغم من تحذيرات الحلفاء.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، تناول وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز براون الخلاف العميق المتزايد بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وحكومة نتنياهو بشأن نهج الأخير في حربه ضد حماس في قطاع غزة.

وأشارت /واشنطن بوست/ إلى أن الولايات المتحدة أعربت علنًا عن مخاوفها بشأن خطة إسرائيل لشن هجوم كبير في المدينة الجنوبية، حيث لجأ أكثر من مليون شخص، وشجعت إسرائيل على البحث عن بدائل لهجوم شامل.

وألقت إدارة بايدن باللوم على الحكومة الإسرائيلية في عرقلة تسليم المساعدات إلى غزة. وحذر أوستن من أن إسرائيل قد تواجه في نهاية المطاف "هزيمة استراتيجية" إذا فشلت في توفير الحماية الكافية للمدنيين.

