خبير: مصر تواصل جهودها نحو جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية

أكد الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، مواصلة مصر جهودها نحو جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة القادمة، خاصة بعد تطوير البنية التحتية وعمل تسهيلات في الاستثمار، بالإضافة إلى تطوير مجال الطاقة.

وأضاف محمد الكيلاني خلال لقاء على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية فعلت الكثير من أجل جذب المستثمرين، متابعا أن قطاعات الطاقة والتحول للهيدروجين الأخضر، والذي دخلت فيه مصر بقوة الفترة الماضية هي الأبرز حاليا.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن المستثمر الأجنبي غير قلق من المشاكل الخاصة بتسوية المنزاعات، بسبب تدخل رئيس الوزراء فيها بشكل مباشر.