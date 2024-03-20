OPPO تستعد لإطلاق هواتف Reno11 الجديدة في مصر

أعلنت شركة OPPO عن إطلاق سلسلة هواتف Reno11 الجديدة في السوق المصري في الثالث من إبريل المقبل، وذلك بالتعاون مع الفنان المصري الشهير عمرو دياب، الذي أصبح سفيراً للعلامة التجارية لشركة OPPO في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتهدف OPPO من خلال هذه الشراكة إلى دمج أحدث التكنولوجيات مع الأثر الكبير للموسيقى، مع توفير تجارب تصوير استثنائية للمستخدمين. وتعتزم الشركة إطلاق هاتفين من سلسلة Reno11، OPPO Reno11 F 5G و OPPO Reno11 5G، مع تصميمات أنيقة وقدرات استثنائية للتصوير.

تتميز سلسلة هواتف Reno بتصميمها الفريد الذي يعكس هوية العلامة التجارية لشركة OPPO، وتقدم الهواتف الجديدة تجارب تصوير متقدمة بفضل نظام التصوير الرائد الخاص بها. كما تأتي الهواتف مع بطاريات كبيرة تمكن المستخدمين من الاستمتاع بالهاتف لفترات طويلة دون الحاجة للشحن المتكرر.

قالت رغدة عامر، مدير العلاقات العامة والاتصال بشركة OPPO مصر، "نلتزم في OPPO بإطلاق التكنولوجيات والابتكارات المُتقدمة حيث نسعى لتلبية احتياجات كل عملائنا حول العالم في وفي السوق المصري على وجه الخصوص.

وسلسلة هواتف OPPO Reno11 مزودة ببطارية كبيرة 5000 مللي أمبير مما يُمكنك من الاستمتاع باستخدام الهاتف طوال اليوم بدون الحاجة لإعادة شحنه، والأروع من ذلك أن البطارية يُمكنها العمل بكفاءة لأكثر من أربعة سنوات، وهذا يعني أنك لن تقلق حول تبديلها لمدة طويلة من الوقت. وعندما تحتاج إلى إعادة الشحن، تقوم بتشغيل تقنية الشحن فائق السرعة SUPERVOOC بقوة 67 واط، والتي تُمكنك من شحن بطارية الهاتف بنسبة 33% في 10 دقائق فقط، وأن تصل لكامل شحن البطارية 100% خلال 45 دقيقة.

من جانبها، تعلن شركة OPPO مصر عن مسابقة "أتصور مع عمرو دياب واكسب"، التي تقدم جوائز قيمة للمشاركين، بما في ذلك هواتف OPPO Reno11 الجديدة. تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع المستخدمين على المشاركة والتفاعل مع العلامة التجارية والفنان الشهير.

بهذه الخطوات، تؤكد OPPO التزامها بتقديم أحدث الابتكارات وتكنولوجيا الهواتف الذكية لمستخدميها في مصر وحول العالم، مع التركيز على تلبية احتياجاتهم وتحسين تجاربهم اليومية.

