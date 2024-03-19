إمبراطور اليابان يعتزمان تفقد مدينتين متضررتين جراء الزلزال

يعتزم إمبراطور اليابان ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو بزيارة لمدينتين في محافظة إيشيكاوا وسط اليابان يوم الجمعة القادم، وذلك لتفقد الأضرار التي لحقت بهما جراء الزلزال القوي الذي وقع في أول أيام العام الجديد.

وأفادت وكالة رعاية القصر الإمبراطوري - وفقًا لتقرير من هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء - بأن الإمبراطور والإمبراطورة سيصلان إلى مطار "نوتو" بمحافظة إيشيكاوا صباح يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يطلعهما حاكم المحافظة على الأضرار التي لحقت بالمدينتين بسبب الزلزال قبل أن يقوما برحلة بالمروحية إلى مدينتي "واجيما" و"سوزو" بعد الظهر.

وسيقوم الإمبراطور والإمبراطورة بزيارة مراكز الإجلاء للمواطنين المتضررين جراء الزلزال، وسيجتمعان أيضًا مع المشاركين في جهود الإغاثة لتقديم الدعم والتعزية.

وكان الزلزال الذي وقع في اليابان في الأول من يناير الماضي قد تسبب في وفاة أكثر من مائتي شخص، وبذلك يعد واحدًا من أسوأ الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها البلاد.