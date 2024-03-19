مواعيد أذان المغرب والإفطار تاسع أيام شهر رمضان بالمحافظات

يبدأ المسلمون في كل مكان قبل موعد الإفطار بساعات البحث عن موعد اذان المغرب وموعد الإفطار من اجل تحضير الطعام ومعرفة الوقت المتبقي على اعداد الإفطار وتناول الطعام، حيث يسعى المسلمين في شهر رمضان الكريم للدعاء والتقرب إلى الله بالصلاة والصوم والدعاء خلال ساعات الصيام حيث يتقرب العبد إلى ربه بالدعاء ليقينه أن الدعاء في هذا الشهر الفضيل مستجاب خاصة وقت الصيام ، فالدعاء عند الإفطار وقت أذان المغرب مستجاب، وتبرز "البوابة نيوز" مواعيد اذان المغرب في المحافظات المختلفة لليوم التاسع من الشهر الكريم.

-مواعيد الافطار في رمضان لليوم التاسع بالمحافظات:

القاهرة والجيزة:

موعد أذان المغرب في الساعة 6:04 مساءا.

المنوفية:

اذان المغرب في الساعة 6:04 مساءا.

الغربية:

موعد اذان المغرب في الساعة 6:04 مساءا.

البحيرة:

موعد أذان المغرب في الساعة 6:07 مساءا.

الاسكندرية:

موعد اذان المغرب في الساعة 6:09 مساءا.

شمال سيناء:

موعد اذان المغرب في الساعة 5:52 مساءا.

كفر الشيخ:

موعد اذان المغرب في الساعة 6:05 مساءا.

القليوبية:

موعد اذان المغرب في الساعة 6:04 مساءا.

المنيا:

موعد اذان المغرب في الساعة 6:06 مساءا.

الشرقية:

موعد اذان المغرب في الساعة 6:02 مساءا.

الفيوم:

موعد اذان المغرب في الساعة 6:05 مساءا.

بني سويف:

موعد اذان المغرب في الساعة 6:04 مساءا.

مطروح:

موعد اذان المغرب في الساعة 6:19 مساءا.

دمياط:

موعد اذان المغرب في الساعة 6:01 مساءا.

الاقصر:

موعد اذان المغرب في الساعة 5:58 مساءا.

أسوان:

موعد اذان المغرب في الساعة 5:58 مساءا.

سوهاج:

موعد اذان المغرب في الساعة 6:02 مساءا.

البحر الأحمر:

موعد اذان المغرب في الساعة 5:52 مساءا.