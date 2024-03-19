أسعار العملات اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024

تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو : 47.0940 جنيه للشراء، مقابل 47.2299 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو الأوروبي نحو : سجل 51.3325 جنيه للشراء، مقابل 51.4995 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو : 59.9836 جنيه للشراء، مقبل 60.1615 جنيه للبيع.

أما الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 53.3401 جنيه للشراء، مقابل 53.5062 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو : 31.5855 جنيه للشراء، مقابل 31.6831 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصينى نحو 6.5426 جنيه للشراء، مقابل 6.5615 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فجاءت كما يلي:

سجل سعر الريال السعودي نحو : 12.5571 جنيه للشراء، مقابل 12.5940 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو : 153.2160 جنيه للشراء، 153.7082 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى نحو: 12.8220 جنيه للشراء ، مقابل 12.8625 جنيه للبيع.

كما سجل سعر دينار البحرين نحو: 124.9277 جنيه للشراء ، مقابل 125.3049 جنيه للبيع.

وسجل ريال عماني نحو 122.3125 جنيه للشراء، مقابل 122.6911 جنيه للبيع.

وسجل ريال قطري نحو 12.9060 جنيه للشراء، مقابل 12.9575 جنيه للبيع.

وسجل دينار أردني نحو 66.3296 جنيه للشراء، مقابل 66.7089 جنيه للبيع.